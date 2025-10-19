Con il Napoli prima vittoria in casa. Il Corriere di Torino: "Simeone, gol scuse e gioie"
L’edizione odierna del Corriere di Torino esalta l’impresa del Torino, vittorioso tra le mura amiche contro il Napoli con un secco 1-0. A decidere la sfida è stato Giovanni Simeone, ex di turno, autore del gol nel finale della prima frazione di gioco.
Il Napoli ha provato a reagire nel finale, trovando anche la via del gol con Noa Lang nei minuti di recupero, ma la rete è stata annullata per una posizione irregolare.
Oggi alle 12:30 in campo la Juventus, impegnata al Sinigaglia contro il Como. Igor Tudor va a caccia di una vittoria che in campionato manca dallo scorso 13 settembre.
