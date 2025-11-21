Udinese, caso Iker Bravo. Runjaic: "È un po' emotivo, ha qualità ma deve parlare meno"

“Dopo il Mondiale U20 sono tornato e non ho mai giocato, meritavo più spazio”. Così, nei giorni scorsi, Iker Bravo ha lamentato lo scarso minutaggio nella stagione dell’Udinese. Alla viglia della gara di campionato con il Bologna, il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha commentato le dichiarazioni del giovane attaccante spagnolo: “Iker ha grande talento e ha ambizione, l'anno scorso ha cominciato a mettere in mostra le sue capacità. Quest'anno con il Pisa ha segnato il gol vittoria. È normale che in alcuni momenti non sia contento, da giovani c'è tanta voglia di dimostrare. È un ragazzo un po' emotivo e a volte questo viene fuori, ma non voglio parlarne troppo, è un ragazzo che continua a far parte della sua squadra, ha fatto il Mondiale U20 con la Spagna, questo dimostra che giocatore sia.

Non vieni convocato dalla Spagna così, vuol dire che hai qualità, ora lui deve restare lucido, parlare meno e dimostrare coi fatti quel che vale. Si viene misurati e giudicati sulla base delle prestazioni fornite. Si lavora per anni per sfruttare poi il momento giusto per dimostrare la propria qualità sul campo. In quanto allenatore devo avere la visione di tutto, c'è grande concorrenza in avanti, se uno non viene schierato non è un provvedimento contro un giocatore.

Contro la Roma abbiamo giocato bene, ma abbiamo perso, le buone prestazioni possono fare bene, ma se si perde bisogna riflettere su dove andare a migliorare ad aggiustare per tornare ad aggiustare, sto pensando a questo. I subentranti a Roma hanno fatto bene, coloro che subentrano hanno fatto bene e anche chi è in panchina dev'essere pronto a dare il proprio contributo. Tutti i giocatori sono rientrati dalle nazionali senza infortuni, c'è di nuovo anche Kristensen anche se avrà bisogno di un po' di tempo per tornare a giocare".

La conferenza stampa di Runjaic.