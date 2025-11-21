TMW Occasione Sandi Lovric a gennaio: chiuso a Udine, può partire in prestito con obbligo

Sandi Lovric non dovrebbe scendere in campo nell'Udinese che domani pomeriggio ospiterà il Bologna in uno degli anticipi della 13esima giornata di Serie A. Il centrocampista sloveno classe '98 in questo avvio di stagione ha raccolto solo le briciole e la sfida che andrà in scena tra poco meno di 24 ore non dovrebbe fare eccezioni: In campo dal primo minuto mister Runjaic è pronto a schierare Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta, c'è Piotrowski pronto a subentrare a partita in corso e poi chissà se ci sarà spazio per Lovric. Non semplice a giudicare dalle ultime partite.

E dire che l'inizio di stagione sembrava dover raccontare tutt'altro. Nella prima sfida dell'annata 2025/26, contro la Carrarese in Coppa Italia, Lovric è partito dall'inizio e ha giocato per i successivi sessantasei minuti. Stessa sorte anche in campionato, il calciatore sloveno era presente nell'undici schierato da Runjaic per il battesimo dei bianconeri nella Serie A 2025/26 contro l'Hellas Verona: 61 minuti prima del cambio a favore di Zarraga. Prima di non esser più schierato in un undici titolare.

Dopo le prime due sfide della stagione, Lovric è subentrato contro il Sassuolo a dieci minuti dal termine, ha giocato una mezz'ora abbondante contro la Juventus e nove minuti in Coppa Italia col Palermo. Poi più nulla, solo panchina per un giocatore che a gennaio sarà protagonista del mercato visto che le richieste negli ultimi anni non gli sono mai mancate. E non mancheranno tra poco più di un mese.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Lovric nella prossima finestra di calciomercato può lasciare Udine a condizioni decisamente vantaggiose. La società friulana è infatti disposta a trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e su una valutazione complessiva di 7-8 milioni di euro. Decisamente meno rispetto a quanto chiedeva la famiglia Pozzo anche fino a pochi mesi fa.