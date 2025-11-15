Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici

Pronostico Azerbaigian-Francia nettamente a favore degli ospiti. Nonostante la gara abbia un peso relativo in termini di classifica, il divario tecnico tra le due squadre rimane troppo marcato per immaginare un equilibrio reale.

Pronostico Azerbaigian-Francia quote

L'arriva alla sfida con un solo punto conquistato – quello del pareggio con l'Ucraina – e un ultimo posto già aritmetico, aggravato da un bilancio particolarmente pesante: 13 gol incassati e appena 2 segnati nelle prime cinque partite. Sul fronte opposto, lasi presenta dopo la vittoria travolgente proprio contro l'Ucraina, quarto successo nelle ultime cinque gare e risultato che ha certificato l'ottava qualificazione mondiale consecutiva. Contro l'Azerbaigian, Deschamps avrà dunque l'occasione di ruotare gli uomini e sperimentare nuove soluzioni. E nelle, l'esito OVER 3,5 è offerto a:

Pronostico Azerbaigian-Francia: OVER 3,5 1.77 info 1.78 info 1.81 info 1.70 info

Azerbaigian Francia pronostico, i precedenti

Nei precedenti confronti diretti tra Francia e Azerbaigian, il dominio deiè stato assoluto. Le due nazionali si sono affrontate soltanto tre volte, e in tutte le occasioni la Francia ha avuto la meglio, imponendosi con risultati netti e senza mai concedere nulla agli avversari. Il bilancio complessivo parla chiaro: 15 gol segnati e nessuno subito. L'Azerbaigian, infatti, non è mai riuscito a trovare la via del gol contro i transalpini, a conferma di un divario tecnico e storico che, almeno finora, si è rivelato insormontabile.

Pronostico marcatore Azerbaigian-Francia

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca il nome di. L'attaccante del Milan, finora poco incisivo in rossonero, è riuscito comunque a guadagnarsi una convocazione in nazionale per la seconda finestra consecutiva. Nel turno precedente, schierato titolare contro l'Islanda, ha subito ripagato la fiducia con un gol che ne ha rilanciato ambizioni e morale. Contro l'Azerbaigian, Deschamps dovrebbe offrirgli un'altra chance dal primo minuto: il talento c'è, la voglia pure. Riuscirà a confermarsi e a lasciare di nuovo il segno? Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Azerbaigian-Francia: NKUNKU SEGNA 2.10 info 2.10 info 2.18 info 2.15 info

Dove vedere Azerbaigian-Francia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Azerbaigian-Francia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 16 novembre alle 18:00 al "Tofiq Bahramov Stadium" di Baku. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

