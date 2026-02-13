Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni: Zaniolo unica punta, Lipani sostituisce Matic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo (Domenica 15 febbraio, ore 12.30, arbitra Ferrieri Caputi, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara a sfidare il Sassuolo, cercando di recuperare qualche acciaccato per poter aumentare le scelte, soprattutto in attacco. Si va verso la riconferma del 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa ci saranno Solet, Kristensen e Bertola. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con al centro Miller e Karlstrom. Davanti Ekkelenkamp e Atta potrebbero andare a supporto dell’unica punta Zaniolo, che ha giocato per mezz’ora contro il Lecce e dopo un’ulteriore settimana d’allenamento può essere pronto. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Sassuolo

Non dovrebbero esserci grossi cambiamenti nel consueto 4-3-3 del Sassuolo che affronterà l'Udinese. L'unico grande cambiamento a centrocampo dovuto all'assenza per squalifica di Nemanja Matic: Grosso dovrebbe optare per Luca Lipani in cabina di regia, confermando Koné e Thorstvedt ai suoi lati. Difesa a 4 consueta con Walukiewicz e Doig (possibile ballottaggio con Garcia) sulle fasce, Idzes e Muharemovic a formare la colonna centrale davanti al portiere Muric, confermato nonostante le ultime uscite non all'altezza. In avanti ancora Berardi, Pinamonti (insidiato da Nzola) e Laurienté. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)