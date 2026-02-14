Udinese, Buksa scalpita, Runjaic riflette. Messaggero Veneto: "Pronto intervento Adam"

Il Messaggero Veneto accende il focus sull’attacco dell’Udinese in vista della sfida di domani contro il Sassuolo. Con Keinan Davis fermo per infortunio, Kosta Runjaic valuta le alternative e Adam Buksa si candida per una maglia da titolare, in ballottaggio con Zaniolo. Il tecnico bianconero sa di poter contare su un fedelissimo già allenato ai tempi del Pogon Stettino, ma scioglierà le riserve solo in volata.

I numeri confortano il polacco: tra settembre e ottobre 2024 rimase fermo 34 giorni per un problema al polpaccio e rientrò gradualmente fino a giocare titolare in Europa League con il Midtjylland. In Friuli lo stop è stato di 37 giorni per la lesione al soleo, con un primo minuto già collezionato a Lecce. Segnali che rendono concreta la sua candidatura dal primo minuto contro il Sassuolo.

Finora rendimento a corrente alternata per il 29enne di Cracovia, autore di un gol e di buone prestazioni, ma frenato anche da una frattura allo zigomo e da nuovi problemi muscolari. L’assenza di Davis potrebbe aprirgli uno spazio importante per restare nell’undici titolare e rilanciarsi anche in ottica nazionale, con lo spareggio mondiale di marzo contro l’Albania nel mirino. Runjaic valuta, Buksa aspetta la sua occasione.