Zidane e Belghali squalificati per gli incidenti contro la Nigeria. L'Algeria farà ricorso

La Federazione calcistica algerina informa il pubblico della decisione presa dalla Commissione disciplinare della Confederazione calcistica africana (CAF) in merito agli incidenti accaduti durante la partita Algeria-Nigeria, disputata il 10 gennaio 2026, valida per i quarti di finale della Coppa d'Africa 2025.

Le sanzioni imposte sono le seguenti:

1. Il portiere Luca ZIDANE riceve una squalifica di due (2) partite, applicabile alle partite di qualificazione alla Coppa d'Africa 2027.

2. Il difensore Rafik BELGHALI è stato sanzionato con una sospensione di quattro (4) partite, di cui due (2) sospese, applicabili alle qualificazioni AFCON 2027.

3. La Federazione calcistica algerina (FAF) è multata di $ 5.000 per condotta impropria della squadra nazionale, a seguito dell'ammonizione di cinque (5) giocatori (cartellini gialli) durante la partita, in violazione dell'articolo 130 (a) del Codice disciplinare CAF e una multa di $ 25.000 a causa del comportamento inappropriato di alcuni giocatori e funzionari alla fine della partita, che ha screditato la partita, in violazione degli articoli 82 e 83 del Codice disciplinare CAF.

4. La FAF viene multata di 5.000 dollari per l'uso di fumogeni da parte dei suoi sostenitori.

5. La FAF viene multata di 5.000 dollari per il lancio di oggetti da parte dei suoi sostenitori.

6. La FAF è stata multata di 10.000 dollari per non aver rispettato le misure di sicurezza, a causa del comportamento dei suoi sostenitori che hanno tentato di forzare le barriere di sicurezza.

7. La FAF viene multata di 50.000 dollari per i gesti offensivi e ingiuriosi (esibizione di banconote) commessi dai suoi sostenitori nei confronti degli arbitri della partita.

A seguito di queste decisioni, la Federazione calcistica algerina ha immediatamente avviato la procedura di ricorso prevista dalla normativa vigente per contestare tali sanzioni. La FAF seguirà con molta attenzione gli sviluppi di questo caso e ribadisce il suo impegno a difendere gli interessi del calcio algerino, nel rigoroso rispetto delle procedure regolamentari e istituzionali.