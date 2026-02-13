Nessun rinvio per la Coppa d'Africa 2027: la CAF fa chiarezza e conferma il calendario
Le voci di un possibile slittamento hanno agitato per giorni il panorama del calcio africano, ma ora arriva la smentita ufficiale. L’ipotesi di rinviare la Coppa d’Africa 2027 al 2028, circolata dopo indiscrezioni su presunti ritardi organizzativi dei Paesi ospitanti, è stata definitivamente archiviata.
Nel corso dell’assemblea generale della Confederazione Africana di Calcio, tenutasi a Dar es Salaam, il presidente Patrice Motsepe ha preso posizione in modo netto. “Voglio ribadirlo: spesso la stampa sottolinea che i campi non sono pronti o che l’erba non è in condizioni ideali. Risolveremo questi problemi. Dobbiamo credere di poter organizzare con successo una AFCON”, ha spiegato, spegnendo ogni dubbio.
La competizione del 2027 si disputerà dunque regolarmente nei tre Paesi designati – Kenya, Uganda e Tanzania – senza variazioni di calendario. Motsepe ha inoltre confermato un cambiamento strutturale per il futuro: dal 2028 la Coppa d’Africa passerà a una cadenza quadriennale, accompagnata dall’introduzione di una Nations League africana biennale, suddivisa per aree geografiche.
Un messaggio chiaro, che punta a stabilità e programmazione, allontanando l’ombra dei rinvii e rilanciando la fiducia nell’organizzazione del calcio africano.
