Ranieri e il progetto della Roma, a Firenze è il giorno di Paratici: le top news delle 18

Non soltanto il possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma, con un ruolo ancora da definire. Claudio Ranieri, ha raccontato il progetto varato con l'arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini - “l’obiettivo è essere in Champions, ma non si può avere tutto e subito” -, facendo anche riferimento alle complicate trattative per i rinnovi di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: “Dobbiamo abbassare i costi, altrimenti non ce la facciamo con il financial fair play. Se ci sarà un incontro bene, altrimenti ci si saluterà”.

A Firenze è stato il giorno di Fabio Paratici. Operativo da ieri, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina ha spiegato, in conferenza stampa dal Viola Park, i motivi della sua scelta di dire sì al club viola, anche in un momento di difficoltà: “Io ho scelto la Fiorentina il 15-16 dicembre. La Fiorentina aveva 6 punti, Ferrari mi ha incontrato e sono venuto. Una scelta coraggiosa, perché ho ponderato varie motivazioni”. Spazio anche a cosa abbia rappresentato per lui la squalifica arriva all’esito del caso plusvalenze: “Nessuno di noi alla Juventus è stato condannato per valori artificiali, ma per un principio contabile che non era mai stato usato. Mi sono vergognato di dovermi difendere perché non mi sento di aver commesso niente".

Giornata di conferenze stampa anche a Pisa, dove si è presentato il nuovo allenatore Oscar Hiljemark, con un pensiero al suo predecessore: “Gilardino è una persona fantastica, ma non l'ho ancora sentito. Quello che voglio vedere è una squadra che giochi insieme, con chiarezza, sapendo cosa vuole fare”. Al suo fianco, presente anche la dirigenza al gran completo, a partire dall’amministratore delegato Giovanni Corrado, che ha spiegato la scelta di esonerare l’ex attaccante campione del mondo nel 2006 con l’Italia: “La squadra ha raccolto molto meno di quello fatto e ci è dispiaciuto esonerarlo. Il secondo tempo di Milano e la partita con il Sassuolo ci hanno portato a questa scelta”.

Da Pisa a Verona, peraltro prossime avversarie in campionato, si è presentato, in casa Hellas, Paolo Sammarco, tecnico della Primavera chiamato a guidare la prima squadra ad interim dopo l’esonero di Paolo Zanetti: “Il mio obiettivo da quando mi hanno chiamato è la partita contro il Pisa. Sento la vicinanza del Presidente, per quello che ha detto ieri, e del direttore, per quello che mi ha detto personalmente, ma mi sono interessato solo alla partita". Del mercato del Parma ha invece parlato Federico Cherubini, amministratore delegato degli emiliani: “La campagna di gennaio ha avuto effetti positivi sul bilancio, dettati dalla cessione di Lovik e riduzione di alcuni stipendi. Ma la società non sta andando al risparmio. Bernabé? È un ragazzo che ha delle opportunità per fare un percorso di carriera importante, anche con mire di altri club. Ma ha dato disponibilità a trattare (il rinnovo, ndr) e verrà nei prossimi giorni”.