Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Parma Juventus

Quote risultato esatto Parma JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera alle 20.45, allo Stadio Tardini, il Parma va a caccia di riscatto ospitando la Juventus, in piena corsa per un posto in Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Parma-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Parma-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Parma-Juventus: 0-2
williamhill6.00info
eurobet6.50info
starcasino6.00info
snai6.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Parma-Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Parma-Juventus più giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per 0-1. Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori. La Juventus, rispetto all'inizio della stagione, attraversa un momento di grande fiducia e continuità di rendimento, soprattutto sul piano della solidità difensiva. I bianconeri sanno di non potersi permettere ulteriori passi falsi nella corsa Champions, anche alla luce della sconfitta rimediata nell'ultima trasferta di Cagliari.

Gli scommettitori si aspettano quindi una Juve attenta, concreta e poco propensa a scoprirsi, capace di portare a casa i tre punti, sfruttando magari un episodio o una giocata dei singoli contro un Parma combattivo ma ancora discontinuo.

Pronostico risultato esatto Parma-Juventus: 0-1
vincitu6.10info
netbet6.00info
netwin6.00info
betflag6.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Parma-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Parma-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata e combattuta. I bianconeri potrebbero tenere in mano il pallino del gioco, gestendo i ritmi e provando a colpire nei momenti chiave del match, ma senza riuscire a chiudere la partita con largo anticipo. Del resto, alla luce dei risultati maturati negli ultimi anni al Tardini, la sfida potrebbe rivelarsi tutt'altro che semplice per la Juventus: il Parma ha spesso saputo rendere la vita difficile ai bianconeri tra le mura amiche, confermando come questo campo rappresenti storicamente un'insidia.

Parma-Juventus quote risultato esatto: 0-1/0-2/1-2
lottomatica2.25info
planetwin3652.50info
sisal2.40info
bwin2.38info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Le partite di oggi: il programma di domenica 1° febbraio Le partite di oggi: il programma di domenica 1° febbraio
Parma-Juventus, le probabili formazioni: torna David, Conceicao favorito su Miretti... Parma-Juventus, le probabili formazioni: torna David, Conceicao favorito su Miretti
Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Parma Juventus Quote risultato esatto Parma Juventus
Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Quote risultato esatto Panathinaikos Roma Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter