Domani Verona-Pisa, Sammarco ne chiama 24: out Belghali e Bella-Kotchap, rientra Akpa-Akpro
L'Hellas Verona ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per la partita di domani contro il Pisa. Sarà anche la prima di Sammarco sulla panchina dei gialloblù: per l'occasione il tecnico ritrova Akpa-Akpro, ma deve rinunciare ancora una volta a Belghali e Bella-Kotchap, cui si aggiunge Valentini, a causa di un problema muscolare. Fuori anche Gagliardini e Suslov ed allo squalificato Sarr. Prima convocazione per Bowie.
Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundsson, Bradaric, Lirola, Nelsson, Slotsager, Popovic, Fallou
Centrocampisti: Lovric, Serdar, Akpa Akpro, Harroui, Bernede, Niasse, Al-Musrati, Vermesan
Attaccanti: Orban, Bowie, Mosquera, Isaac
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
