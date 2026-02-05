Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Domani Verona-Pisa, Sammarco ne chiama 24: out Belghali e Bella-Kotchap, rientra Akpa-Akpro

Domani Verona-Pisa, Sammarco ne chiama 24: out Belghali e Bella-Kotchap, rientra Akpa-AkproTUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:42Serie A
Alessio Del Lungo

L'Hellas Verona ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per la partita di domani contro il Pisa. Sarà anche la prima di Sammarco sulla panchina dei gialloblù: per l'occasione il tecnico ritrova Akpa-Akpro, ma deve rinunciare ancora una volta a Belghali e Bella-Kotchap, cui si aggiunge Valentini, a causa di un problema muscolare. Fuori anche Gagliardini e Suslov ed allo squalificato Sarr. Prima convocazione per Bowie.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundsson, Bradaric, Lirola, Nelsson, Slotsager, Popovic, Fallou
Centrocampisti: Lovric, Serdar, Akpa Akpro, Harroui, Bernede, Niasse, Al-Musrati, Vermesan
Attaccanti: Orban, Bowie, Mosquera, Isaac

