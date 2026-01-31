Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare

Pronostico Parma-Juventus nettamente in favore degli ospiti. I ducali cercano punti preziosi per allontanarsi dalle zone calde della classifica, mentre i bianconeri non vogliono perdere terreno nella corsa Champions.

Pronostico Parma-Juventus quote

Ilarriva al match con l'amaro in bocca dopo la pesante sconfitta subita a Bergamo contro l'Atalanta, un 4-0 che ha interrotto la striscia positiva dei pareggi contro Napoli e Genoa. A preoccupare in casa gialloblù è soprattutto il reparto offensivo: con appena 14 gol segnati in 22 giornate, quello guidato da Cuesta è il secondo peggior attacco del campionato. La, invece, si presenta al Tardini con il morale alto dopo il convincente 3-0 inflitto al Napoli di Conte. Per la squadra di Spalletti, però, sarà un banco di prova importante: nell'ultima trasferta di campionato i bianconeri avevano deluso a Cagliari, e questa sfida rappresenta l'occasione perfetta per ritrovare sicurezza lontano dallo Stadium. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Parma-Juventus: OVER 0,5 1.02 info 6.00 info 1.02 info 1.02 info

Parma-Juventus pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente alla Juventus, che nei 72 confronti complessivi contro il Parma ha raccolto 39 vittorie, 14 sconfitte e di 19 pareggi. Il bilancio si fa però più equilibrato se si guarda alle sfide giocate al Tardini, terreno storicamente più ostico per i bianconeri: nelle ultime cinque gare disputate a Parma, infatti, i crociati si sono imposti due volte - compreso il successo più recente nella scorsa stagione - mentre tre sono stati i successi della Juventus. Nella gara d'andata di questo campionato, invece, a vincere è stata l'allora squadra di Tudor con un netto 2-0 firmato dalle reti di David e Vlahovic. Da segnalare anche un dato statistico interessante: sei delle ultime sette sfide giocate al Tardini tra Parma e Juventus si sono chiuse con il segno "No Goal".

Pronostico marcatore Parma-Juventus

Tra i possibili protagonisti di Parma-Juventus spicca il nome di. L'attaccante canadese, rimasto a riposo per gran parte della sfida di mercoledì contro il Monaco, è pronto a riprendersi il centro dell'attacco bianconero. Il Parma, inoltre, sembra portargli bene visto che proprio contro i ducali, David ha realizzato il suo primo gol con la maglia della Juventus. Dopo un lungo periodo segnato da digiuno realizzativo, critiche e panchine, l'ex Lille sembra aver ritrovato continuità e fiducia: le tre reti messe a segno nelle ultime quattro partite di Serie A certificano una crescita ormai evidente. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Parma-Juventus: DAVID SEGNA 2.52 info 2.25 info 2.45 info 2.40 info

Dove vedere Parma-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 1 febbraio alle 20:45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

