Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro

Oggi alle 12:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Il Milan prova a voltare pagina dopo la delusione in Supercoppa e lo fa in un appuntamento tutt'altro che banale. Domenica alle 12.30, a San Siro, i rossoneri ospitano un Hellas Verona affamato di punti salvezza, in una sfida che mette in palio motivazioni forti su entrambi i fronti.

Pronostico Milan-Verona quote


Il Milan arriva alla sfida di domenica da secondo in classifica, ma con la necessità di ritrovare continuità. Nell'ultimo turno, ancora una volta nel lunch match domenicale, i rossoneri hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo, confermando le difficoltà contro le squadre di medio-bassa classifica: in casa sono già arrivati la sconfitta con la Cremonese e i pareggi contro Pisa e Sassuolo, un tabù che Allegri è chiamato a spezzare. Momento opposto per l'Hellas Verona, reduce da due successi consecutivi contro Atalanta e Fiorentina che hanno rilanciato le ambizioni salvezza della squadra di Zanetti. Il rendimento esterno resta però un'incognita: il blitz di Firenze è l'unica vittoria lontano dal Bentegodi, con un bilancio complessivo di 5 gol segnati e 13 subiti in otto trasferte. E nelle quote Milan-Verona, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Milan-Verona: GOAL
Milan Verona pronostico, i precedenti


I precedenti sorridono nettamente al Milan: in 80 confronti complessivi i rossoneri hanno collezionato 38 vittorie, contro 28 pareggi e appena 14 successi dell'Hellas Verona. Il dato più significativo riguarda però la storia recente, che vede la squadra di Allegri vincente negli ultimi nove scontri diretti consecutivi. L'ultima volta in cui il Verona è riuscito a evitare la sconfitta risale alla stagione 2020-21, con il 2-2 di San Siro, mentre l'ultimo successo gialloblù è datato 2017-18, un netto 3-0 firmato Caracciolo, Kean e Bessa, in una sfida giocata curiosamente ancora una volta alle 12:30.

Pronostico marcatore Milan-Verona


Tra i possibili protagonisti di Milan-Verona spicca il nome di Rafael Leao. L'attaccante portoghese è pronto a riprendersi il centro dell'attacco rossonero dopo l'infortunio rimediato contro il Torino, che lo ha costretto a saltare le due gare successive. Già decisivo nell'ultima partita giocata dal Milan a San Siro, con il gol segnato alla Lazio, Leao cercherà continuità contro un avversario che in passato gli ha spesso portato fortuna: in 11 sfide contro l'Hellas Verona, infatti, ha già messo a referto 3 gol e 4 assist. E nelle scommesse Milan-Verona, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Verona: LEAO SEGNA
Dove vedere Milan-Verona in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Verona è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 28 dicembre alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

