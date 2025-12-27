Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro

Il Milan prova a voltare pagina dopo la delusione in Supercoppa e lo fa in un appuntamento tutt'altro che banale. Domenica alle 12.30, a San Siro, i rossoneri ospitano un Hellas Verona affamato di punti salvezza, in una sfida che mette in palio motivazioni forti su entrambi i fronti.

Pronostico Milan-Verona quote

Ilarriva alla sfida di domenica da secondo in classifica, ma con la necessità di ritrovare continuità. Nell'ultimo turno, ancora una volta nel lunch match domenicale, i rossoneri hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo, confermando le difficoltà contro le squadre di medio-bassa classifica: in casa sono già arrivati la sconfitta con la Cremonese e i pareggi contro Pisa e Sassuolo, un tabù che Allegri è chiamato a spezzare. Momento opposto per l', reduce da due successi consecutivi contro Atalanta e Fiorentina che hanno rilanciato le ambizioni salvezza della squadra di Zanetti. Il rendimento esterno resta però un'incognita: il blitz di Firenze è l'unica vittoria lontano dal Bentegodi, con un bilancio complessivo di 5 gol segnati e 13 subiti in otto trasferte. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Milan-Verona: GOAL 2.10 info 2.10 info 2.11 info 2.11 info

Milan Verona pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente al Milan: in 80 confronti complessivi i rossoneri hanno collezionato 38 vittorie, contro 28 pareggi e appena 14 successi dell'Hellas Verona. Il dato più significativo riguarda però la storia recente, che vede la squadra di Allegri vincente negli ultimi nove scontri diretti consecutivi. L'ultima volta in cui il Verona è riuscito a evitare la sconfitta risale alla stagione 2020-21, con il 2-2 di San Siro, mentre l'ultimo successo gialloblù è datato 2017-18, un netto 3-0 firmato Caracciolo, Kean e Bessa, in una sfida giocata curiosamente ancora una volta alle 12:30.

Pronostico marcatore Milan-Verona

Tra i possibili protagonisti di Milan-Verona spicca il nome di. L'attaccante portoghese è pronto a riprendersi il centro dell'attacco rossonero dopo l'infortunio rimediato contro il Torino, che lo ha costretto a saltare le due gare successive. Già decisivo nell'ultima partita giocata dal Milan a San Siro, con il gol segnato alla Lazio, Leao cercherà continuità contro un avversario che in passato gli ha spesso portato fortuna: in 11 sfide contro l'Hellas Verona, infatti, ha già messo a referto 3 gol e 4 assist. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Verona: LEAO SEGNA 2.50 info 2.25 info 2.33 info 2.20 info

Dove vedere Milan-Verona in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 28 dicembre alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

