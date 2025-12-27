Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia

Dopo il trionfo in Supercoppa, il Napoli di Conte torna a concentrarsi sul campionato. Domenica alle 15:00 gli azzurri faranno visita a una Cremonese solida, in una sfida che, sulla carta, promette intensità e richiede massima attenzione.

Pronostico Cremonese-Napoli quote

Laarriva alla sfida contro il Napoli con un rendimento casalingo altalenante: nelle ultime tre partite interne ha subito due sconfitte contro Roma e Juventus, ma ha ritrovato la vittoria contro il Lecce, imponendosi 2-0. Dall'inizio della stagione, il bilancio tra le mura amiche parla di 9 gol fatti e 9 subiti, con 2 successi, 2 sconfitte e 3 pareggi. Ildi Conte torna invece a giocare in trasferta, dove nell'ultimo turno ha subito una pesante sconfitta contro l'Udinese. Gli azzurri non conoscono mezze misure lontano dal Maradona: 4 vittorie e 4 sconfitte con 8 gol segnati e 7 subiti. Un bottino da migliorare se la squadra vuole confermarsi tra le candidate allo scudetto. E nelle, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Cremonese-Napoli: 2 1.55 info 1.57 info 1.57 info 1.55 info

Cremonese Napoli pronostico, i precedenti

I precedenti tra Cremonese e Napoli parlano chiaro: su 32 confronti totali, gli azzurri hanno raccolto 16 vittorie, contro 10 pareggi e 6 successi della squadra lombarda. Negli ultimi scontri diretti di campionato il dominio del Napoli è stato netto: nella stagione 2022-23 il Napoli si impose 3-0 al Maradona e replicò allo Zini con un convincente 4-1. L'ultima volta che la Cremonese riuscì a fermare gli azzurri risale alla stagione 1998-99 di Serie B, con un pareggio 1-1, mentre l'ultima vittoria dei lombardi contro il Napoli è datata 1994, un 2-0 casalingo.

Pronostico marcatore Cremonese-Napoli

Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Napoli spicca. L'esterno brasiliano, lontano parente del giocatore in difficoltà visto all'inizio della stagione, è ora protagonista indiscusso: gioca con continuità, si diverte, incide e segna. In Supercoppa ha realizzato 3 gol in 2 partite, mentre in Serie A la sua ultima rete (fondamentale) risale allo scontro diretto vinto contro la Roma. Contro la Cremonese, Neres proverà a confermare lo stato di forma mostrato in Arabia e a trascinare gli azzurri anche in campionato. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cremonese-Napoli: NERES SEGNA 3.45 info 4.00 info 3.70 info 3.65 info

Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 28 dicembre alle 15:00 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

