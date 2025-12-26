Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 17^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 17^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kossounou, Lookman, Djimsiti.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Bernardeschi, Casale.
Squalificati: Heggem.
CAGLIARI
Indisponibili: Liteta, Luvumbo, Folorunsho, Zé Pedro, Felici, Belotti, Mina, Rodriguez.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Goldaniga, Diao, Morata, Addai, Caqueret.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo.
Squalificati: Ceccherini.
FIORENTINA
Indisponibili: Fazzini, Gosens, Lamptey, Pablo Mari, Sabiri.
Squalificati: Ranieri.
GENOA
Indisponibili: Messias, Cornet, Thorsby, Cuenca, Siegrist.
Squalificati: Leali.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Bradaric.
Squalificati: Belghali, Frese.
INTER
Indisponibili: Acerbi, Dumfries, Palacios, Di Gennaro, Darmian, Bonny
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Conceicao, Rugani, Cabal, Gatti, Vlahovic, Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Dele-Bashiru, Dia, Rovella.
Squalificati: Basic, Guendouzi.
LECCE
Indisponibili: Früchtl, Marchwinski, Coulibaly, Berisha, Banda.
Squalificati: Gaspar.
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Gabbia.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Cuadrado, Stengs, Akinsanmiro.
Squalificati: Nzola.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, Pellegrini, Bailey, El Aynaoui, Ndicka.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup, Paz, Berardi, Coulibaly.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Coco, Masina, Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Zemura, Atta.
Squalificati: Okoye.