Quote risultato esatto Pisa Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo oltre trent'anni, la Juventus torna a calcare il prato dell'Arena Garibaldi di Pisa in una sfida dal peso specifico enorme: una vittoria permetterebbe infatti alla squadra di Spalletti di portarsi momentaneamente a un solo punto dalla vetta della classifica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Pisa-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Pisa-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Pisa-Juventus: 0-2
admiralbet6.40info
vincitu6.40info
betflag6.20info
starvegas6.40info
Quote risultato esatto Pisa Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Pisa-Juventus più giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per 0-1. La motivazione principale risiede nello stato di forma della squadra guidata da Spalletti, che sembra aver ritrovato solidità, equilibrio ed entusiasmo, soprattutto in fase difensiva. La Juventus appare oggi più compatta e concreta, caratteristiche decisive in una gara che si preannuncia tattica e combattuta.

A incidere sulla scelta c'è anche il fattore storico: il Pisa non ha mai battuto la Juventus in Serie A e arriva inoltre da due sconfitte casalinghe consecutive contro Inter e Parma. Un contesto che spinge molti a vedere nel successo di misura dei bianconeri, con lo 0-1, l'esito più probabile della sfida.

Pronostico risultato esatto Pisa-Juventus: 0-1
williamhill5.80info
netwin5.80info
eurobet5.50info
planetwin3655.68info
Quote risultato esatto Pisa-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Pisa-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara in cui la Juventus sarà protagonista, ma senza aspettarsi un match semplice. Il Pisa, infatti, tra le mura amiche ha dimostrato di essere una squadra solida e ben organizzata, capace di rendere la vita difficile a qualsiasi avversario. Per questo motivo si prevede una sfida equilibrata e dal punteggio contenuto: non a caso, dall'inizio della stagione il Pisa ha sempre fatto registrare l'esito Under 2,5 in tutte le gare casalinghe, un dato che rafforza l'ipotesi di un match bloccato e con poche reti.

Pisa-Juventus quote risultato esatto: 0-1/0-2
marathonbet3.06info
lottomatica3.18info
sisal3.18info
bwin3.00info
