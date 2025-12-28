Giannitti: "L'Atalanta con Palladino ha cambiato marcia. Il Napoli non può perdere tempo"
Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini nel corso della rubrica "A tu per tu", l'ex direttore sportivo del Frosinone Marco Giannitti ha commentato le dinamiche della nostra Serie A partendo dall'Atalanta di Raffaele Palladino: "Con Palladino l'Atalanta ha cambiato marcia. Per l’Inter quella di oggi è una partita molto importante. Ci saranno tante azioni offensive".
Il Napoli sfida la Cremonese.
"La carta dice Napoli ma la Cremonese con Nicola ha una sua fisionomia battagliera. Il Napoli non può perdere terreno. Tanto passa anche da questa giornata di campionato".
Che mercato si aspetta?
"Non troppi movimenti. Tanto passerà da altri trasferimenti. Penso a Lucca, poi al Torino e alla Roma. E tiene sempre banco il futuro di Vlahovic".
