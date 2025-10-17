Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 7^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Kolasinac.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Radunovic, Di Pardo, Rog.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Dossena, Sergi Roberto, Addai.
Squalificati: Jesus Rodriguez.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Cornet, Stanciu, Ostigard, Messias.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Thuram, Darmian.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio e Miretti.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Perez.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupinan.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Lobotka, Contini, Rrahmani.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Aebischer, Denoon, Stengs, Esteves.
Squalificati: Toure.
ROMA
Indisponibili: Angelino.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Paz, Pieragnolo, Muharemovic, Boloca
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Anjorin, Schuurs, Aboukhlal.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Nunziante.
Squalificati: nessuno.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.