Torna a casa Rus. L'Atalanta riaccoglie a Bergamo Mister 80 milioni Rasmus Hojlund

Là dove tutto è iniziato. L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund è pronto a tornare per la prima volta a Bergamo, questa volta da avversario, per affrontare l'Atalanta, gara in programma quest'oggi alle ore 15:00 e valida per la 26^ giornata di Serie A. Fu proprio la stagione trascorsa assieme a Gian Piero Gasperini, la 2022-23 conclusa con 34 presenze e 10 gol con 4 assist in tutte le competizioni, che gli permise di attirare su di sé l'interesse di diversi club fino a che il Manchester United decise di sbaragliare la concorrenza strappandolo alla Dea per una cifra monstre di 80 milioni di euro, che lo fece diventare la più alta plusvalenza della storia.

Ai Red Devils, complici anche le pressioni per la cifra sborsata per accaparrarselo, non ha trascorso due anni facili ed anche per questo ha deciso di far ripartire la propria carriera decidendo di tornare in Serie A. Oltremanica Hojlund ha preso parte a 95 gare, segnando 26 reti, numeri che comunque la scorsa estate convinsero il Napoli a puntare su di lui per sostituire l'infortunato Lukaku. In Campania il danese sembra rinato, diventando la principale bocca fi fuoco della squadra di Antonio Conte.

Adesso, come detto, tornerà a Bergamo per affrontare l'Atalanta. Una squadra che, come ammesso qualche giorno fa dallo stesso giocatore a Il Mattino "gli è rimasta nel cuore". Un ritorno che sa di passato e di futuro, di ricordi e di nuove ambizioni. Bergamo è stata la culla della sua esplosione, il palcoscenico che lo ha lanciato nel grande calcio europeo; Napoli è oggi la sua casa, il luogo dove ha ritrovato fiducia, gol e centralità.