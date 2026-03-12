Freuler e Gasperini, amici a Bergamo e nemici a Bologna. Potrebbero ritrovarsi a Roma

Remo Freuler e Gian Piero Gasperini, di fatto una cosa sola per 6 anni e mezzo e 254 partite insieme all'Atalanta. Poi le traiettorie di carriera calcistica hanno portato i due a separarsi per non ricongiungersi più, almeno fino ad oggi, quando si ritroveranno al Dall'Ara ma ancora una volta da avversari e non da componenti del medesimo spogliatoio, per l'andata dell'ottavo di finale di Europa League.

Una conferma del forte rapporto tra Freuler e Gasperini è arrivata direttamente dalla viva voce del centrocampista svizzero. Intervistato ieri da Sky Sport alla vigilia del derby italiano di Europa League tra il suo Bologna e la Roma, ha così parlato di Gasperini e del rapporto che li lega: "So a memoria come gioca, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni. La base però è più o meno sempre la stessa e sono contento di vederlo domani. Conosco benissimo anche i suoi aggiustamenti, se gioca con tre davanti o con il centrocampista in più, i pensieri che sono nella sua testa. Vediamo cosa succede domani".

Questa sera Freuler e Gasperini saranno rivali, ma non è del tutto da escludere che nel prossimo futuro le traiettorie dei due possano tornare a toccarsi con continuità e che l'asse già testato negli anni di Bergamo, si ricomponga nella Capitale. L'esperto nazionale svizzero è infatti in scadenza con il Bologna al termine della stagione e da diversi mesi si vocifera di chiamate di Gasperini per convincerlo a trasferirsi a costo zero in estate sulla sponda giallorossa della Capitale. Basterà il loro pregresso a far salutare il progetto Bologna a Freuler? Nel dubbio, comunque, prima c'è una stagione da dover concludere. E che per non far risultare inutili le altre partite rimanenti, necessita di imporsi sulla Roma. Per il mercato e per le mosse del futuro, poi, arriverà il tempo giusto.