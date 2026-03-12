Europa League, Gasp al primo round col Bologna. Il Romanista titola: "Eurobest"

Il "Dall'Ara" si illumina nel tardo pomeriggio per accogliere il primo dei due round degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma. I tifosi giallorossi a Fiumicino, all'aeroporto prima della partenza della squadra di Gasperini, hanno srotolato uno striscione per infondere appoggio: "Seppur distanti, la forza dei lupi rimane sempre il branco... forza ragazzi. Roma è tutta al vostro fianco!", il messaggio scritto. "Eurobest", il titolo in prima pagina de Il Romanista stamane.

C'è emergenza in zona offensiva per Gasp: "In attacco abbiamo perso molti giocatori: non c'è più Dovbik, Ferguson, Dybala, Soule, Baldanzi, ma in compenso c'è Malen", ha commentato in conferenza stampa ieri il tecnico giallorosso. "Zaragoza è arrivato da meno di un mese ma sta partecipando bene. poi ovviamente l'inserimento di giocatori che arrivano a gennaio è sempre più lungo, non tutti fanno come Malen. Comunque mi auguro che nelle prossime gare Bryan possa essere protagonista. In quel ruolo stiamo ruotando diversi giocatori in assenza di Dybala e Soule. Quello che sta giocando più di tutti è Pellegrini, poi ci sono El Shaarawy, Zaragoza, Vaz".

Invece, sul futuro di Lorenzo Pellegrini (in scadenza in estate), si è limitato a dichiarare: "No, non è un argomento da affrontare in questo momento. L'attenzione di tutti, mia e sua specialmente, è rivolta solo alle gare da affrontare".