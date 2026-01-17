Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Cagliari Juventus
di Lorenzo Zoppi

Il Cagliari ospita la Juventus nella 21esima giornata di Serie A. All'Unipol Domus i bianconeri vogliono dare continuità agli ottimi risultati dell'ultimo periodo, mentre i padroni di casa vanno a caccia di punti salvezza fondamentali. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Cagliari-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Cagliari-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Cagliari-Juventus: 1-2
bet3658.50info
starcasino8.20info
netwin9.00info
betflag8.50info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori.
Quote risultato esatto Cagliari-Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Cagliari-Juventus più giocato online: si tratta della vittoria dei bianconeri per 0-1. Una scelta che trova diverse spiegazioni nel momento delle due squadre.

La Juventus, soprattutto lontano da casa, ha infatti dimostrato di aver ritrovato grande solidità, centrando tre vittorie consecutive in trasferta tutte senza subire neanche un gol. Un rendimento costruito su una fase difensiva compatta e su una gestione matura dei momenti della gara, elementi che rendono credibile l'ipotesi di un successo di misura anche in terra sarda.

Pronostico risultato esatto Cagliari-Juventus: 0-1
eurobet5.80info
snai5.75info
williamhill5.60info
vincitu6.00info
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori.
Quote risultato esatto Cagliari-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Cagliari-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, il risultato più scelto dagli scommettitori va nella direzione di una partita molto chiusa ed equilibrata, in cui però la squadra di Luciano Spalletti potrebbe avere la meglio.

Cagliari-Juventus quote risultato esatto: 0-1/0-2/1-2
bwin2.30info
marathonbet2.28info
starvegas2.44info
lottomatica2.30info
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori.
