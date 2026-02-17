TMW Guirassy in estate lascerà il Dortmund. Il prezzo scende: ci riproverà il Milan?

Due gol anche all'ultima in Bundesliga contro il Mainz per tener vive le speranze in campionato, ora il Borussia Dormtund si assesta a -6 dal Bayern Monaco capolista. Undici reti totali in stagione, miglior marcatore del BVB. Serhou Guirassy, ventinove anni compiuti, trenta il prossimo dodici marzo, è ancora on fire. La punta della Guinea è il grande trascinatore della formazione giallonera, proprio quello a cui il Milan in passato preferì Alvaro Morata. Le sliding doors del mercato.

E in estate i rossoneri ci hanno provato, ancora una volta. Solo che il Dortmund per il classe 1996 di Arles ha chiesto i 70 milioni della clausola rescissoria. Tanti, troppi, per tutti, Guirassy è rimasto così in Bundesliga ma la sensazione è che quello che oggi sfiderà l'Atalanta in Champions League sarà un centravanti con le valigie in mano nell'estate che verrà.

L'entourage ne ha parlato a più riprese con le grandi d'Arabia Saudita, in cerca di un super ingaggio. Le proposte non sono mancate ma nessuno arrivava alle richieste della società tedesca. E nell'estate che verrà? La sensazione che si respira in ambiente vicini al club, è che la cifra scenderà a 40-50 milioni circa. Saranno abbastanza per le pretendenti? Nonostante la carta d'identità, tornerà a farsi sentire anche il Milan, che cerca proprio in estate un grande centravanti per Massimiliano Allegri?