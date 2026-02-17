La Juve sfida il Galatasaray. Il Corriere di Torino: "Missione Istanbul senza David"

La Juventus prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l'Inter concentrandosi sulla Champions League. Questa sera i bianconeri saranno infatti impegnati a Istanbul per sfidare il Galatasaray nell'andata dei playoff: "Juve-Galatasaray, missione Istanbul senza David" il titolo lanciato oggi nel taglio alto dal Corriere di Torino, che sottolinea l'assenza dell'attaccante dalla lista dei convocati per l'appuntamento in Turchia.

"Quando c'è il doppio confronto sono importanti tutte e due le gare - ha detto ieri il tecnico bianconero Luciano Spalletti in conferenza stampa -. Noi dobbiamo pensare al comportamento qui dentro. In queste partite c'è un sole verticale che ti illumina in tutte le parti e non puoi nasconderti. Ogni esitazione può costare cara. Io sono orgoglioso della reazione che hanno avuto a Milano e non cambierei la mia squadra per nessuno al mondo. Noi dobbiamo giocare da squadra e non subire le pressioni avversarie e giocare il nostro calcio, perchè non abbiamo una struttura per giocare la palla lunga davanti e possiamo contagiarci attraverso il gioco. Poi con il palleggio possiamo fare la nostra partita".