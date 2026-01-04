Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Inter Bologna
di Lorenzo Zoppi

La sfida di San Siro tra Inter e Bologna chiude la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri cercano di riconquistare la vetta, mentre la squadra di Italiano punta a riscattarsi dopo un mese complicato. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Bologna, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Bologna.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Bologna: 2-1
netbet8.75info
williamhill8.00info
netwin8.75info
starcasino8.50info
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Quote risultato esatto Inter-Bologna, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Bologna più giocato online. Si tratta della vittoria dei nerazzurri per 2-0. Una scelta che trova ragione nel momento di forma straordinario dei padroni di casa: l'Inter ha vinto le ultime quattro partite, segnando ben 9 gol e subendone appena 1, dimostrando solidità difensiva e incisività in attacco. Al contrario, il Bologna arriva dalla peggior fase del suo campionato, avendo conquistato soltanto 2 punti nelle ultime quattro gare. Questa differenza di rendimento tra le due squadre spiega perché molti scommettitori puntino su una vittoria netta dei nerazzurri.

Pronostico risultato esatto Inter-Bologna: 2-0
vincitu6.90info
admiralbet6.90info
bet3656.70info
betflag6.70info
Quote risultato esatto Inter-Bologna, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Bologna è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara dominata dai padroni di casa, con l'Inter pronta a imporre il proprio ritmo e a controllare il gioco. Tuttavia, il Bologna, forte di una tradizione relativamente positiva a San Siro negli ultimi anni, potrebbe comunque riuscire a segnare almeno una rete, mettendo in difficoltà la squadra di Chivu e rendendo la partita più equilibrata di quanto possa far pensare il pronostico.

Inter-Bologna quote risultato esatto: 2-0/2-1/3-0/3-1
goldbet2.36info
leovegas2.36info
lottomatica2.28info
betsson2.40info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
