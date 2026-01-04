Quote risultato esatto Inter Bologna

La sfida di San Siro tra Inter e Bologna chiude la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri cercano di riconquistare la vetta, mentre la squadra di Italiano punta a riscattarsi dopo un mese complicato. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Bologna, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Bologna.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Bologna: 2-1 8.75 info 8.00 info 8.75 info 8.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info

Quote risultato esatto Inter-Bologna, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dei nerazzurri per. Una scelta che trova ragione nel momento di forma straordinario dei padroni di casa: l'Inter ha vinto le ultime quattro partite, segnando ben 9 gol e subendone appena 1, dimostrando solidità difensiva e incisività in attacco. Al contrario, il Bologna arriva dalla peggior fase del suo campionato, avendo conquistato soltanto 2 punti nelle ultime quattro gare. Questa differenza di rendimento tra le due squadre spiega perché molti scommettitori puntino su una vittoria netta dei nerazzurri.

Pronostico risultato esatto Inter-Bologna: 2-0 6.90 info 6.90 info 6.70 info 6.70 info

Quote risultato esatto Inter-Bologna, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara dominata dai padroni di casa, con l'Inter pronta a imporre il proprio ritmo e a controllare il gioco. Tuttavia, il Bologna, forte di una tradizione relativamente positiva a San Siro negli ultimi anni, potrebbe comunque riuscire a segnare almeno una rete, mettendo in difficoltà la squadra di Chivu e rendendo la partita più equilibrata di quanto possa far pensare il pronostico.

Inter-Bologna quote risultato esatto: 2-0/2-1/3-0/3-1 2.36 info 2.36 info 2.28 info 2.40 info

