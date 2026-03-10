TMW Radio Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti

Dopo il ko nel derby, l'Inter nelle prossime quattro partite affronterà Atalanta, Fiorentina, Roma e Como per un tour de force niente male. Saranno queste le sfide che deciderano lo Scudetto? Ecco il parere degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Deve avere una reazione immediata, non deve dare morale al Milan. Sette punti sono tanti ma anche pochi. Deve dare una risposta dal punto di vista psicologico. E' una squadra che sta dominando, ha perso il derby ma deve riprendere la marcia. Il Milan però avrà la forza di fare filotto?".

Franco Piantanida: "Con un altro risultato non avremmo avuto l'impressione di un campionato ancora aperto. Ora si ribalta un po' la pressione, con il Milan più carico. Come scenario è ancora aperto, ma saranno le prossime partite a dirci di più. Tutto si deciderà nelle prossime tre".

Andrea Piervincenzi: "Non mi aspettavo il ko nel derby, però credo che lo Scudetto sia suo, e che possa vincerlo anche con più di sette punti di vantaggio. Anche perchè pure il Milan ha un calendario con diversi scontri difficili".

Sergio Porrini: "La partita con l'Atalanta diventerà fondamentale. L'Inter sta vincendo il campionato con un bel divario, per me ripartirà subito. Rimane la squadra più forte".