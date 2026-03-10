Il Milan sogna lo Scudetto, ma con la Lazio mancherà Rabiot: senza di lui 4 pari in 6 gare

L'euforia e la gioia dopo il derby vinto contro l'Inter continuano a contagiare Milanello, ma Massimiliano Allegri sta già pensando alla partita di domenica contro la Lazio, per la quale l'Olimpico tornerà a riempirsi. Il Milan però dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, squalificato per somma di ammonizioni, dettaglio assolutamente non da trascurare, visto il rendimento senza il francese in questa stagione.

Privo dell'ex Marsiglia, il Diavolo ha vinto 2 match su 6, pareggiando gli altri 4: i punti totalizzati sono stati dunque 10 su 18 disponibili. È chiaro che per credere nella rimonta Scudetto i rossoneri non devono rallentare e l'assenza del classe '95 arriva in un momento in cui anche Loftus-Cheek è ai box. Al suo posto, con ogni probabilità, giocherà Ricci, che non ha certamente brillato quanto il Cavallo Pazzo quando chiamato in causa.

Di seguito tutte le partite senza Adrien Rabiot giocate dal Milan:

Milan-Fiorentina 2-1 (7^ giornata di Serie A, infortunio al polpaccio)

Milan-Pisa 2-2 (8^ giornata di Serie A, infortunio al polpaccio)

Atalanta-Milan 1-1 (9^ giornata di Serie A, infortunio al polpaccio)

Milan-Roma 1-0 (10^ giornata di Serie A, infortunio al polpaccio)

Parma-Milan 2-2 (11^ giornata di Serie A, infortunio al polpaccio)

Milan-Como 1-1 (24^ giornata di Serie A, squalificato per somma di ammonizioni)