Podcast TMW Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?

Una Caporetto, un fallimento, un disastro. Mettetela come volete, ma non servono giri di parole per definire un ko complessivo per 5-2 contro il Bodo Glimt per l'Inter del tecnico Christian Chivu. Prima della partita, il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta aveva smentito le voci emerse su Diego Pablo Simeone in nerazzurro per l'anno che verrà. "Definiamola una fake news, assolutamente. Non c'è neanche da parlarne, perché siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati anche un pochino fortunati, ma la fortuna è una circostanza favorevole. Nella sostanza Chivu sta dimostrando con i fatti di essere all'altezza di allenare l'Inter". Ma sarà così davvero?

Barella nel post gara prova a spiegare il doppio ko

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del playoff di ritorno di Champions League perso 2-1 in casa contro il Bodo/Glimt: "Oggi non ci hanno messo in grande difficoltà, abbiamo preso gol su un errore individuale ma può succedere. La cosa più difficile era sbloccarla e non ci siamo riusciti. Il Bodo ha vinto le due partite, quindi il loro passaggio del turno è stato meritato. La delusione c'è perché la nostra voglia è quella di lottare su tutti i fronti. Ci abbiamo provato, ma sono stati più bravi loro. Con un punto in più saremmo passati e ci saremmo risparmiati questo playoff ma questa è la Champions League. Il pensiero era arrivare in fondo su tutti i fronti, quest'anno siamo a +10 e siamo usciti col Bodo che ha fatto due grandi partite. L'obiettivo ora è lo scudetto, ma già da inizio anno".