Juventus, stasera emissari dell'Arsenal allo Stadium. Ma l'attaccante è vicino al rinnovo

Le sirene dall'Inghilterra si fanno sempre più forti. Kenan Yildiz è uno dei profili in casa Juventus che viene maggiormente attenzionato. Classe 2005 ma personalità da vendere tanto che il club ha deciso di affidargli la maglia numero 10 che in passato fu di grandissimi campioni, da Platini a Del Piero. La partenza in questa stagione è stata molto positiva con Igor Tudor che lo ha schierato fra campionato e Champions League in sette occasioni e il calciatore turco lo ha ripagato con due reti realizzate e quattro assist, oltre a tante belle giocate.

E oltre Manica l’attaccante gode di estimatori eccellenti. Uno di questi è Mikel Arteta. Il tecnico dell’Arsenal stima molto il giocatore e lo segue nella speranza un giorno neanche troppo lontano di portalo alle sue dipendenze. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, questa sera all’Allianz Stadium ci dovrebbero essere anche degli emissari proprio dei Gunners per valutare il ragazzo di persona.

Yildiz però non ha alcuna intenzione di cambiare casacca e ha in testa soltanto i colori bianconeri. Anzi, sempre secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, sarebbe anche ad un passo dal rinnovo di contratto fino al 2030. Restano da definire soltanto alcuni dettagli con l’annuncio che potrebbe davvero arrivare presto.