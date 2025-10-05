Serie A Femminile, continua la prima giornata: due gare in programma oggi
Prosegue oggi la prima giornata di Serie A Femminile. Due le gare in programma in questa domenica: alle 12:30 il Como Women ospita la Lazio, mentre alle 15 il Milan farà visita al Genoa. Di seguito il programma integrale:
Serie A Women 1ª giornata
Già giocate
Inter-Ternana Women 4-0
10' Tomaselli, 44' Bugeja (I), 51' Tomasevic (I), 58' Wullaert (I)
Roma-Parma 4-0
9' Corelli, 28' Babajide, 56' Giugliano, 74' Dragoni
Napoli Women-Fiorentina
75' Floe
Sassuolo-Juventus 0-0
Domenica 5 ottobre
Ore 12:30 - Como Women-Lazio
Ore 15:00 - Genoa-Milan
Concludiamo ricordando che il campionato sarà visibile su DAZN in modalità Freemium (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite saranno disponibili sul canale YouTube della Serie A Women, mentre i gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui rinnovati canali social della Serie A Women.