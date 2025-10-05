Nesta incorona Modric: "Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così"

In vista della sfida di questa sera tra Juventus e Milan a La Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex difensore rossonero Alessandro Nesta. Questa la sua analisi: “Se mi aspettavo questo Milan? Sì Anche la sconfitta iniziale: in serie A fino all’ottava giornata possono succedere cose imprevedibili. Poi però mi aspettavo anche il Milan di oggi: dare è un grande direttore sportivo che sa tanto di calcio. Per il club è un plus. E poi ritorno di allegri, che in queste situazioni dà il meglio di sé. Sa mettere ordine dove c’è caos e non scordiamoci un altro aspetto chiave: la squadra è forte”.

Su Modric: “ vederlo in campo è una bellezza, mi ha in entusiasmato. Era dei tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così. Con lui il Milan è certamente più forte. Con altri 2-3 pezzi diventa ancora più interessante, mi auguro che questo sia un punto di partenza”.

Sulla difesa: “È costruita con logica. Gabbia è dei tre quello che legge meglio le situazioni, è sveglio. Ai lati ha due “animali” come Pavlovic e Tomori. In più è ovvio che il lavoro dell’allenatore li abbia aiutati, così come il supporto dei centrocampisti”.

Sullo Scudetto: “La squadra e attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Non li vedo ancora pronti per portare il peso di dover vincere lo scudetto, ma non è che non possa farlo”.