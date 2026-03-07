Verratti pre-convocato fa discutere: non gioca da 47 giorni, in Qatar campionato fermo

Marco Verratti sarà convocato per i play-off di fine marzo. Salvo ulteriori colpi di scena, la pre-convocazione spedita al centrocampista classe '92 sarà seguita dalla chiamata ufficiale tra un paio di settimane. Gennaro Gattuso anche dopo rassicurazioni ricevute dal suo staff circa la condizione fisica del centrocampista dell'Al Duhail è pronto a puntare sul calciatore 33enne. A richiamarlo a Coverciano quasi tre anni dopo la sua ultima gara con la maglia dell'Italia. Era giugno 2023 e in quella occasione Verratti scese in campo prima contro la Spagna e poi coi Paesi Bassi, erano le finals di Nations League e in panchina c'era anche Roberto Mancini. Ovvero il commissario tecnico con cui ha vinto da protagonista un Europeo, ma anche quello con cui - con lo stesso ruolo - ha fallito la qualificazione al Mondiale in Qatar.

Era un altro mondo. Era anche un altro Verratti che dopo quella presenza - di lì a poco - decise di lasciare il PSG per trasferirsi in Qatar. Prima all'Al Arabi, poi all'Al Duhail la scorsa estate. Il suo rapporto speciale con gli emiri che fanno capo anche al Paris l'ha portato a guadagnare tantissimo. Anche in questi ultimi anni resta per distacco il calciatore italiano più pagato al mondo. Le indiscrezioni parlando di un contratto biennale da 30 milioni a stagione sottoscritto solo la scorsa estate per un giocatore che ormai il meglio sembra averlo dato.

Già, perché la stagione di Verratti parla di un calciatore sul viale del tramonto. Quest'anno pur in un campionato di terza fascia come quello qatariota ha collezionato numeri ordinari: un gol e tre assist in dieci presenze. Preoccupa però soprattutto il fatto che non scenda in campo dallo scorso 19 gennaio, da quando l'Al Duhail perse 1-0 contro gli emiratini dell'Al-Wahda la UAE-Qatar Challenge Shield. Da quella partita sono trascorsi 47 giorni e chissà se Verratti tornerà a disputare gare ufficiali prima della convocazione dato che in Qatar da qualche giorno il campionato è sospeso a causa dell'escalation del conflitto in Iran che ha avuto immediate ripercussioni anche sulle zone del Golfo Persico.

Gattuso insomma potrebbe ritrovarsi a Coverciano con un giocatore che non scende in campo da oltre due mesi. E' davvero ciò che serve all'Italia per dei play-off in cui ci giochiamo tutto?