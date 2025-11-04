Serie A, la Flop 20 dopo 10 giornate: dominio toscano,11 giocatori tra Fiorentina e Pisa
Di seguito la Flop 20 di Serie A dopo 10 giornate di campionato. Invariate le prime due posizioni, mentre sul podio meno ambito sale Ndour scalzando Tramoni. Proprio Fiorentina e Pisa sono, loro malgrado, le protagoniste di questa classifica occupando 11/20: sei viola e cinque nerazzurri.
1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.19 (8)
2. Jonathan David (Juventus) 5.25 (6)
3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.33 (6)
4. Marius Marin (Pisa) 5.36 (7)
5. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.38 (8)
6. Matteo Tramoni (Pisa) 5.44 (8)
7. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.44 (8)
8. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.50 (8)
9. Simon Sohm (Fiorentina) 5.50 (6)
10. Christian Ordóñez (Parma) 5.50 (6)
11. Dodô (Fiorentina) 5.55 (10)
12. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)
13. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.57 (7)
14. Cristiano Biraghi (Torino) 5.57 (7)
15. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58 (6)
16. Vitinha (Genoa) 5.58 (6)
17. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.58 (6)
18. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)
19. Henrik Meister (Pisa) 5.63 (8)
20. Idrissa Touré (Pisa) 5.63 (8)
SERIE A - 10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta 1-0
40' Zaniolo
Napoli - Como 0-0
Cremonese - Juventus 1-2
2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)
Hellas Verona - Inter 1-2
16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)
Fiorentina - Lecce 0-1
23' Berisha
Torino - Pisa 2-2
13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)
Parma - Bologna 1-3
1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)
Milan - Roma 1-0
39' Pavlovic
Sassuolo - Genoa 1-2
18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)
Lazio - Cagliari 2-0
65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni
CLASSIFICA
1. Napoli 22
2. Inter 21
3. Milan 21
4. Roma 21
5. Bologna 18
6. Juventus 18
7. Como 17
8. Lazio 15
9. Udinese 15
10. Cremonese 14
11. Atalanta 13
12. Sassuolo 13
13. Torino 13
14. Cagliari 9
15. Lecce 9
16. Parma 7
17. Pisa 6
18. Genoa 6
19. Hellas Verona 5
20. Fiorentina 4
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)
11ª GIORNATA
Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)
Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)
Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)
Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)
Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)
