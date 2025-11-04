Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 10 giornate: Pioli, un epilogo da pianto

Di seguito le medie voto degli allenatori di Serie A dopo 10 giornate. Aspettando l'allenatore nuovo del Genoa va sottolineata l'ottima prova dei rossoblù, che traghettati da Roberto Murgita e Domenico Criscito ottengono la prima vittoria in campionato. Molto bene anche Luciano Spalletti alla sua prima panchina bianconera. Ultimo staccato Stefano Pioli, che con ogni probabilità chiude la sua seconda parentesi alla guida della Fiorentina con un terribile 5.15:

1. Roberto Murgita (Genoa, dalla 10ª giornata) 7.00 (1)

2. Cesc Fàbregas (Como) 6.60 (10)

3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (10)

4. Luciano Spalletti (Juventus, dalla 10ª giornata) 6.50 (1)

5. Cristian Chivu (Inter) 6.40 (10)

6. Davide Nicola (Cremonese) 6.35 (10)

7. Ivan Juric (Atalanta) 6.25 (10)

8. Antonio Conte (Napoli) 6.25 (10)

9. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.25 (10)

10. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.20 (10)

11. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.10 (10)

12. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.10 (10)

13. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.05 (10)

14. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.00 (10)

15. Alberto Gilardino (Pisa) 6.00 (10)

16. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (10)

17. Carlos Cuesta (Parma) 6.00 (10)

18. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (10)

19. Marco Baroni (Torino) 5.90 (10)

20. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

SERIE A - 10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta 1-0

40' Zaniolo

Napoli - Como 0-0

Cremonese - Juventus 1-2

2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)

Hellas Verona - Inter 1-2

16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)

Fiorentina - Lecce 0-1

23' Berisha

Torino - Pisa 2-2

13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)

Parma - Bologna 1-3

1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)

Milan - Roma 1-0

39' Pavlovic

Sassuolo - Genoa 1-2

18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)

Lazio - Cagliari 2-0

65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni

CLASSIFICA

1. Napoli 22

2. Inter 21

3. Milan 21

4. Roma 21

5. Bologna 18

6. Juventus 18

7. Como 17

8. Lazio 15

9. Udinese 15

10. Cremonese 14

11. Atalanta 13

12. Sassuolo 13

13. Torino 13

14. Cagliari 9

15. Lecce 9

16. Parma 7

17. Pisa 6

18. Genoa 6

19. Hellas Verona 5

20. Fiorentina 4

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)

11ª GIORNATA

Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)

Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)

Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)

Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)

Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)

Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)