L'Atalanta affonda su Giovane. Che può essere pagato con la cessione di due esuberi

L'Atalanta rompe gli indugi. E dopo una notevole rimonta in campionato, con tanto di sorpasso al Bologna, prova a sistemare la rosa seguendo le indicazioni precise di Raffaele Palladino. E in questo seno, è da segnalare la forte accelerata delle ultime ore per Giovane, attaccante rivelazione del Verona dopo il suo arrivo in sordina la scorsa estate.

Operazione da circa 20 milioni di euro che permetterebbe all'Hellas di generare una succosa plusvalenza, pur privandosi di uno dei migliori della sua rosa, e all'Atalanta di aggiungere qualità ad un reparto comunque già ben fornito. Il tutto, per la Dea, con il sacrificio di uno/due giocatori non propriamente centrali nelle idee dell'allenatore campano.

In queste ore infatti è in definizione il trasferimento di Marco Brescianini alla Fiorentina per 12 milioni totali fra prestito, obbligo di riscatto condizionato e bonus. Più o meno gli stessi soldi che potrebbe presto portare la Lazio per acquistare il cartellino di Daniel Maldini. In campionato il centrocampista ha messo insieme 9 presenze e un gol, per complessivi 173 minuti. L'attaccante stesse 9 presenze, senza gol e con 262 minuti totali in Serie A. Due giocatori non proprio centrali insomma nelle rotazioni di Juric prima e Palladino poi. Che insieme potrebbero portare nelle casse atalantine poco meno di 25 milioni di euro. Ovvero 5 in meno rispetto a quanto costerebbe Giovane all'Atalanta.