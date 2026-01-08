La Lazio ha un nuovo numero 20: contratto quinquennale per il serbo Petar Ratkov

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo". La Lazio ha appena annunciato con questo comunicato ufficiale il suo nuovo numero 20 Petar Ratkov. Acquistato a titolo definitivo, il classe 2003 è costato circa 13 milioni di euro e si è legato ai biancocelesti per cinque stagioni.

Chi è Petar Ratkov

Petar Ratkov non è soltanto l’ennesimo centravanti passato da Salisburgo, ma un attaccante che abbina insieme stazza e tecnica, istinto da numero 9 e sensibilità da numero 10. Nato a Belgrado il 18 agosto 2003, 193 centimetri, col connazionale Alexandar Mitrovic come riferimento dichiarato, Ratkov ha costruito negli anni un profilo moderno: presenza in area, lavoro spalle alla porta, così come mobilità, associazione e letture da seconda punta. Nella prima parte di stagione ha già firmato 12 gol, numeri che hanno convinto la Lazio a puntare su di lui per aprire una nuova fase offensiva nel reparto avanzato di mister Sarri, orfano del Taty Castellanos.