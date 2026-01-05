Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte

Dopo il punto conquistato a Torino, il Lecce torna al Via del Mare a caccia di nuovi punti salvezza. Di fronte ci sarà una Roma ferita dal ko di Bergamo e determinata a reagire, in una sfida che mette in palio obiettivi diversi ma altrettanto cruciali per entrambe le squadre.

Pronostico Lecce-Roma quote

L'1-1 conquistato sul campo della Juventus ha permesso aldi aprire il nuovo anno con fiducia, ma per Di Francesco restano diversi aspetti da migliorare. I salentini hanno infatti il peggior attacco della Serie A, con appena 12 gol all'attivo. Al Via del Mare sono arrivate due vittorie nelle ultime tre gare, seppur contro avversari di bassa classifica: un dato che rende la sfida contro la Roma un banco di prova fondamentale. Sul fronte giallorosso, la sconfitta di Bergamo ha fatto scivolare laal sesto posto e ha accentuato un problema evidente: lontano dall'Olimpico sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime cinque trasferte. Un rendimento esterno che il tecnico giallorosso dovrà correggere in fretta per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni di vertice. E nelle, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Lecce-Roma: 2 1.77 info 1.77 info 1.78 info 1.77 info

Lecce Roma pronostico, i precedenti

Sono 40 i precedenti complessivi tra Lecce e Roma, con un bilancio nettamente favorevole ai giallorossi: 27 vittorie, 11 pareggi e appena 2 successi per i salentini. Anche restringendo il campo alle sfide giocate in Salento, la tendenza non cambia: in 20 incontri al 'Via del Mare' la Roma ha vinto 10 volte, con 9 pareggi e un solo successo del Lecce. Un dominio che però, va letto nel dettaglio. Negli ultimi sei scontri diretti infatti, le gare sono state tutt'altro che semplici per i capitolini: due pareggi, una sconfitta e tre vittorie, tutte di misura. Nella scorsa stagione fu un gol di Dovbyk a decidere la sfida (0-1), mentre l'ultimo successo del Lecce risale alla stagione 2011-12, un rocambolesco 4-2 impreziosito dalle doppiette di Muriel e Di Michele.

Pronostico marcatore Lecce-Roma

Tra i possibili protagonisti di Lecce-Roma spicca il nome di. Il centrocampista francese è senza dubbio una delle note più liete della stagione giallorossa e arriva alla sfida in un momento di grande fiducia. Nell'ultima gara casalinga contro il Genoa ha trovato il suo primo gol stagionale, il terzo complessivo con la maglia della Roma, coronando una serie di prestazioni di alto livello. Contro il Lecce, avversario a cui ha già segnato una delle due reti della scorsa stagione, Koné proverà a confermarsi ancora una volta decisivo. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lecce-Roma: KONE SEGNA 7.60 info 7.00 info 7.00 info 6.50 info

Dove vedere Lecce-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 6 gennaio alle 18:00 allo Stadio Via del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

