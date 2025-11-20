Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 12^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe, Holm.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Ciocci, Liteta, Zé Pedro
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Dossena, Goldaniga, Sergi Roberto.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Grassi, Faye, Zerbin, Moumbagna.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Gosens, Kouamé, Lamptey.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Cuenca, Messias, Onana, Cornet.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Serdar, Suslov, Oyegoke.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Mkhitaryan, Di Gennaro, Palacios, Dumfries.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Bremer e Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cancellieri, Castellanos, Gigot, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Marchwinski.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Circati, Estevez, Frigan, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Lusuardi, Esteves, Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Angelino, Dybala, Dovbyk.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Satalino, Skjellerup, Volpato
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Ilic, Schuurs, Simeone.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
