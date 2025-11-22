Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Marco Tardelli. Riflettori puntati sul derby di Milano presentato da un grande doppio ex come Fulvio Collovati e sulle avversarie della nostra Nazionale nei play-off di marzo. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni.

In questa puntata anche un’intervista esclusiva con Bruno Conti. Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche i movimenti in casa Napoli. Focus su Milan e Inter, con i rossoneri alla ricerca di una punta: Füllkrug o Sorloth per gennaio, Lewandovski per l’estate. Per i nerazzurri invece l’obiettivo è un difensore.