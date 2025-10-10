Oggi l'Italia ha l'ultima opportunità per chiudere al 1° posto. Ma non dipende da noi

L'Italia che questa sera scenderà in campo a Tallinn contro l'Estonia lo farà conoscendo già quale sarà il suo destino. Se potrà ancora ambire al primo posto nel gruppo I oppure se dovrà rassegnarsi all'idea che tutto passerà dai play-off di marzo. Dopo che a settembre la Norvegia ha battuto la Moldavia 11-1 la differenza reti non è più un fattore. Gli azzurri sono in questo momento a +5, gli scandinavi a +21. Una distanza abissale, 16 gol di differenza sono decisamente troppi per pensare di rimontarli anche vincendo bene tutte le quattro partite che mancano da qui alla fine della fase a gironi.

Stando così le cose al momento l'unico modo per chiudere il raggruppamento al primo posto è sorpassare la Norvegia. E il solo modo in cui l'Italia può mettere la testa davanti a Haaland e compagni è grazie a un passo falso di una nazionale fin qui impeccabile che però, per la prima volta, dovrà fare a meno per i prossimi impegni dell'infortunato Martin Odeegaard.

Alla Norvegia mancano al momento tre partite. Dato per scontato (ma scontato non lo sarà affatto...) che l'Italia dovrà batterla a novembre per portarsi a pari punti, restano a quel punto due gare per i ragazzi di Solbakken. La sfida del 13 novembre in casa contro l'Estonia è la classica partita cuscinetto, nemmeno quotata l'ennesima goleada. Quella di stasera sempre in casa ma contro Israele potrebbe invece creare qualche grattacapo...

La Norvegia stasera non scenderà in campo alle 20.45 come l'Italia. Lo farà prima, alle ore 18. E questo vuol dire che quando gli azzurri inizieranno il loro match alla Le Coq Arena a Tallinn sapranno già se sarà ancora possibile sognare il secondo posto o se da stasera in avanti bisognerà vincere solo per arrivare nelle migliori condizioni ai play-off di marzo. Al momento più probabile la seconda ipotesi, ma mai dire mai. Odegaard fin qui nelle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo non era mai mancato e Israele - l'abbiamo visto a Debrecen a settembre - non è né l'Estonia né la Moldavia.

Gruppo I, la classifica

1) Norvegia 15 punti (5 gare, +21 differenza reti)

2) Italia 9 punti (4 gare, +5 differenza reti)

2) Israele 9 punti (5 gare, +4 differenza reti)

4) Estonia 3 punti (5 gare, -8 differenza reti)

5) Moldavia 0 punti (5 gare, -22 differenza reti)

Il programma di questo turno

Ore 18.00 - Norvegia-Israele

Ore 20.45 - Estonia-Italia

Ottava giornata (14 ottobre)

Estonia-Moldavia

Italia-Israele

Nona giornata (13 novembre)

Norvegia-Estonia

Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia