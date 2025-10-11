Se Haaland stecca, l'Italia può far festa. L'apertura del Corriere dello Sport: "La gufata"
"La gufata. Se Haaland stecca l'Italia può far festa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: Gli azzurri si giocano tutto nella sfida contro l'Estonia. La Nazionale di Gennaro Gattuso alle 20.45 sarà impegnata a Tallinn per cercare di ottenere tre punti importantissimi per il sogno primo posto. Non solo. Alle 18, se la Norvegia non dovesse battere Israele, potrebbe aprirsi uno scenario molto interessante in chiave primo posto.
Ne ha parlato in conferenza stampa proprio il commissario tecnico azzurro: "Ci giochiamo tanto, dobbiamo fare punti e quello che succede succede. Massima concentrazione e poi vedremo cosa succederà".
