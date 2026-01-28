Il Panathinaikos ha chiesto Gallo al Lecce: no dei salentini. Il giocatore è troppo importante

Il Lecce ha respinto la richiesta da parte del Panathinaikos per Antonino Gallo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club salentino ha ribadito ai greci che il terzino è un calciatore troppo importante per la corsa alla salvezza e per questo motivo non hanno alcuna intenzione di privarsene a gennaio. L'italiano ha il contratto in scadenza a giugno, ma i giallorossi faranno valere l'opzione per prolungarlo fino al 2027.

Di Francesco finora lo ha fatto partire in panchina solo in tre occasioni, a dimostrazione di quanto sia centrale nel progetto. In estate aveva rischiato di andare via e di salutare dunque la Puglia, ma alla fine ha prevalso la volontà di entrambe le parti, che era quella di proseguire insieme. Il classe 2000 finora ha servito un solo assist e rimediato due cartellini gialli.

In carriera vanta 175 presenze e un gol con il Lecce, 8 incontri con la Virtus Francavilla, 57 gettoni e 5 reti con il Palermo Primavera e 42 match e 3 centri con l'Under 17 dei rosanero. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia Under 21 e una con l'Under 20. Oltre a una Supercoppa Italiana di Primavera 2, nel suo palmares annovera pure una Serie B.