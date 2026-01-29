Panathinaikos-Roma, le probabili formazioni: Gasperini senza centravanti, attacco inedito

Ultima giornata della fase campionato di Europa League: questa sera (calcio d'inizio alle ore 21) la Roma sarà impegnata allo Spyros Luis di Atene, tana del Panathinaikos. Nella trasferta in terra ellenica i giallorossi cercano i punti mancanti per assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi evitando gli spareggi, unico appiglio rimasto invece per la squadra guidata da Rafa Benitez.

COME ARRIVA IL PANATHINAIKOS - Il tecnico spagnolo dovrà fare a meno dello squalificato Swiderski, sostituito al centro dell’attacco da Pantovic. Sfida dal sapore speciale per Calabria, l'ex capitano del Milan è destinato a partire titolare sulla destra con l'altra vecchia conoscenza Kyriakopoulos sulla corsia opposta. In dubbio la presenza di Renato Sanches, meteora ricordata nella Capitale più per i ripetuti infortuni che per il rendimento offerto in campo.

COME ARRIVA LA ROMA - Emergenza in attacco per Gasperini, agli infortunati Dovbyk e Ferguson si aggiungono i fuori lista Malen e Vaz. Dybala non è al meglio e non dovrebbe rischiato: senza centravanti di ruolo spazio a Soulé e Pellegrini. Assenza pesante anche a centrocampo, per il forfait di Koné: El Ayanoui e Pisilli in mezzo, Cristante avanza sulla trequarti. Possibile turno di riposo per Ndicka e Mancini (diffidato) in difesa, spazio a Ziolkowski e Ghilardi.