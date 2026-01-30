Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona

Pronostico Napoli-Fiorentina nettamente a favore dei padroni di casa. Le due squadre arrivano entrambe da un'eliminazione dolorosa - il Napoli in Champions League, la Fiorentina in Coppa Italia - e vedono nella sfida del Maradona l'occasione immediata per rialzare la testa e ritrovare certezze.

Pronostico Napoli-Fiorentina quote

Ilarriva alla sfida dopo il pesante 3-0 subito contro la Juventus e la successiva sconfitta europea contro il Chelsea, che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League. Conte, però, proverà a ripartire da alcune certezze: gli azzurri al Maradona sono ancora imbattuti (in Serie A) e hanno costruito gran parte del loro rendimento interno grazie a un attacco prolifico, capace di segnare 17 gol in 10 partite. Situazione più delicata in casa, reduce dal ko interno contro il Cagliari - che ha fatto scivolare di nuovo i toscani in zona retrocessione - e dalla sconfitta di martedì contro il Como, costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra di Vanoli cercherà di invertire la rotta puntando sul rendimento esterno, dove nell'ultima trasferta di Bologna aveva già mostrato segnali di risveglio vincendo 1-2. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Napoli Fiorentina pronostico, i precedenti

I precedenti tra Napoli e Fiorentina raccontano una rivalità storica e molto equilibrata. Le due squadre si sono affrontate in totale 176 volte, con un bilancio che vede leggermente avanti il Napoli grazie a 65 vittorie, contro le 60 della Fiorentina e 51 pareggi. Se il dato complessivo evidenzia grande equilibrio, la storia recente sorride invece ai partenopei, imbattuti negli ultimi cinque scontri diretti con quattro successi e un pareggio. L'ultimo confronto è quello dell'andata al Franchi, terminato 1-3 in favore del Napoli grazie alle reti di De Bruyne, Hojlund e Beukema, mentre per i viola era stato Ranieri a segnare il gol della bandiera. L'ultima affermazione della Fiorentina risale invece alla stagione 2023/24, quando in Campania si impose con un netto 3-1 firmato da Brekalo, Bonaventura e Nico González.

Pronostico marcatore Napoli-Fiorentina

Tra i possibili protagonisti della sfida Napoli-Fiorentina spicca il nome di. Il centravanti belga è rientrato recentemente dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per tutta la prima parte di stagione e sta gradualmente ritrovando condizione e spazio nelle rotazioni. Subentrato nei minuti finali nelle ultime due gare, complice anche l'emergenza nel reparto offensivo azzurro, Lukaku potrebbe avere un ruolo più centrale contro la Fiorentina. A rafforzare la sua candidatura ci sono anche i precedenti favorevoli: il belga ha infatti realizzato 2 gol nelle ultime due sfide contro i viola e 3 reti nelle ultime quattro, numeri che alimentano la speranza di ripartire nel migliore dei modi proprio contro i toscani. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 31 gennaio alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

