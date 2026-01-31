Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta

La capolista Inter torna in campo domenica alle 18:00 per affrontare la Cremonese allo Zini, con l'obiettivo di allungare in vetta alla classifica.

Pronostico Cremonese-Inter quote

Laattraversa un periodo molto complicato, con l'ultima vittoria che risale al 7 dicembre. Nelle ultime otto partite, i grigiorossi hanno collezionato cinque sconfitte e tre pareggi, segnando appena due gol. Il rendimento interno offre però qualche spiraglio di fiducia, con la squadra di Nicola imbattuta nelle ultime due gare. Dall'altra parte, l'arriva da una serie impressionante di cinque vittorie consecutive in trasferta in campionato, con otto gol segnati e appena uno subito. La squadra di Chivu può contare sul miglior attacco del torneo, con ben 50 reti in 22 partite e punta a confermare la supremazia in classifica continuando a fare bottino pieno anche domenica. E nelle, l'esito GOAL OSPITE è offerto a:

Pronostico Cremonese-Inter: GOAL OSPITE 1.03 info 1.03 info 8.00 info 1.04 info

Cremonese Inter pronostico, i precedenti

I precedenti tra Cremonese e Inter parlano chiaro: su 24 confronti totali, il bilancio è nettamente a favore dei nerazzurri, con 17 vittorie contro le 3 dei grigiorossi e 4 pareggi. Il dominio dell'Inter emerge anche negli ultimi scontri diretti, con cinque successi consecutivi e un impressionante bottino di 15 reti segnate e 5 subite. L'ultima vittoria della Cremonese risale alla stagione 1991/92, quando i grigiorossi sbancarono San Siro con uno 0-2 storico. Nonostante la supremazia nerazzurra, c'è un dato interessante: negli ultimi tre confronti la Cremonese è sempre riuscita a trovare la via del gol.

Pronostico marcatore Cremonese-Inter

Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Inter potrebbe esserci. L'attaccante argentino, rimasto a riposo per gran parte della gara di mercoledì contro il Borussia, è pronto a prendersi nuovamente sulle spalle il reparto offensivo nerazzurro. Capocannoniere del campionato, con due gol nelle ultime due uscite, Lautaro può contare anche sui precedenti favorevoli contro la Cremonese: il 'Toro' ha infatti realizzato quattro reti negli ultimi tre confronti diretti, dimostrando di essere un autentico incubo per i grigiorossi. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cremonese-Inter: MARTINEZ SEGNA 2.07 info 1.83 info 1.95 info 1.92 info

Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 1 febbraio alle 18:00 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

