Le partite di oggi: il programma di domenica 1° febbraio
Giornata ricchissima sui campi europei, con un sabato che attraversa tutto il continente e mette insieme big match, sfide salvezza e incroci pesanti per le zone alte delle classifiche. In primo piano l’Italia, con Serie A e Serie B protagoniste tra pranzo e serata (rispettivamente, con 23° e 22° turno), ma lo sguardo corre anche su Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, senza dimenticare Eredivisie e Liga Portugal. Ecco il programma completo di domenica 1° febbraio:
LIGUE 1 – Francia
15:00 – Lione vs Lilla
17:15 – Angers vs Metz
17:15 – Nizza vs Brest
17:15 – Tolosa vs Auxerre
20:45 – Strasburgo vs Paris Saint-Germain
BUNDESLIGA – Germania
15:30 – Stoccarda vs Friburgo
17:30 – Borussia Dortmund vs Heidenheim
PREMIER LEAGUE – Inghilterra
15:00 – Aston Villa vs Brentford
15:00 – Manchester United vs Fulham
15:00 – Nottingham Forest vs Crystal Palace
17:30 – Tottenham vs Manchester City
SERIE A – Italia
12:30 – Torino vs Lecce
15:00 – Como vs Atalanta
18:00 – Cremonese vs Inter
20:45 – Parma vs Juventus
SERIE B – Italia
15:00 – Reggiana vs Juve Stabia
17:15 – Padova vs Monza
SERIE C – Girone A
12:30 – Cittadella vs AlbinoLeffe
12:30 – Pro Patria vs Vicenza
14:30 – Pro Vercelli vs Novara
SERIE C – Girone B
14:30 – Juventus Next Gen vs Pineto
14:30 – Ternana vs Torres
SERIE C – Girone C
14:30 – Atalanta U23 vs Benevento
14:30 – Monopoli vs Latina
14:30 – Trapani vs Team Altamura
17:30 – Cosenza vs Casertana
17:30 – Picerno vs Potenza
17:30 – Siracusa vs Crotone
20:30 – Foggia vs Audace Cerignola
20:30 – Salernitana vs Giugliano
EREDIVISIE – Olanda
12:15 – Excelsior vs Ajax
14:30 – Heracles vs Fortuna Sittard
14:30 – PSV vs Feyenoord
16:45 – Heerenveen vs Utrecht
20:00 – Volendam vs Go Ahead Eagles
LIGA PORTUGAL – Portogallo
16:30 – Gil Vicente vs Famalicão
19:00 – Sporting CP vs Nacional
21:30 – Tondela vs Benfica
LALIGA – Spagna
14:00 – Real Madrid vs Rayo Vallecano
16:15 – Real Betis vs Valencia
18:30 – Getafe vs Celta Vigo
21:00 – Athletic Bilbao vs Real Sociedad
