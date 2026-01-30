Parma-Juventus, le probabili formazioni: torna David, Conceicao favorito su Miretti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Juventus (Domenica 1 febbraio, ore 20.45, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

In vista della gara contro la Juventus, mister Carlos Cuesta potrebbe confermare il modulo adottato nelle ultime partite contro le big del campionato, con il terzetto difensivo composto da Delprato a destra, Troilo al centro e Circati a sinistra, a protezione della porta di Corvi. In cabina di regia prenderà posto Estevez, affiancato da Keita e Bernabé, con quest’ultimo più libero di spaziare verso l’attacco. Sulle corsie laterali agiranno Britschi e Valeri, rispettivamente a destra e sinistra, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Pellegrino e Oristanio, quest’ultimo in vantaggio su Ondrejka e Benedyczak.

(da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Parma confermerà il 4-2-3-1: in porta tornerà Di Gregorio. In difesa sulla destra ci sarà ancora Kalulu, in mezzo spazio a Bremer e Kelly, mentre a sinistra toccherà a Cambiaso che contro il Monaco ha riposato. A centrocampo si rivedrà Locatelli che agirà al fianco di Thuram. Sulla trequarti è aperto il ballottaggio tra Conceicao e Miretti con il portoghese che appare leggermente favorito, a completare il terzetto ci saranno McKennie e Yildiz. Mentre in avanti tornerà David con Openda che partirà dalla panchina. (da Torino, Camillo Demichelis)