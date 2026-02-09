Roma, stasera può arrivare il riscatto di Ghilardi: ma servirà almeno un punto

La sfida di stasera contro il Cagliari porta con sé un risvolto particolare per la Roma e, soprattutto, per Daniele Ghilardi. Non solo una partita da non sbagliare, ma un passaggio formale e sostanziale nel percorso del giovane centrale arrivato in estate dall’Hellas Verona. L’accordo tra i due club è chiaro: prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più uno di bonus al verificarsi di determinate condizioni, ricorda oggi il Corriere dello Sport.

Il primo punto conquistato dalla squadra di Gasp nel mese di febbraio farà scattare automaticamente il riscatto, trasformando Ghilardi in un giocatore della Roma a titolo definitivo. Di conseguenza la gara con il Cagliari assume un significato preciso: alla Roma basta anche un pareggio per chiudere l’operazione e mettere nero su bianco un investimento pensato sul medio-lungo periodo. Al difensore classe 2003, invece, basterà fare il suo stasera da titolare, come ha imparato a fare: concentrazione, fisicità, attenzione per festeggiare al meglio il suo passaggio alla Roma.