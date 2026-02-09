Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
La 13ª giornata della Serie A Women va in archivio con una netta separazione fra la prima e la seconda parte della graduatoria.
Nel weekend appena concluso, infatti, vincono tutte le prime cinque della classe: Roma, Inter, Juventus, Napoli e Lazio. Per tutte le altre solo sconfitte. Con una sola eccezione, ovvero quella del Sassuolo che si porta a casa il derby contro il Parma, vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza.
Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
Como Women-Juventus 0-2
44' Carbonell, 81' Krumbiegel
Roma-Milan 1-0
66' Bergamaschi
Napoli Women-Ternana Women 3-1
6' aut. Quazzico, 49' Carcassi (N), 53' aut. Schroffenegger, 82' Pellegrini (T)<
Inter-Fiorentina 3-0
43' Magull, 62' Bugeja, 77' Polli
Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7
