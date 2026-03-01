Fonseca "gioca" Roma-Juventus: "I bianconeri si giocano tanto. Yildiz, il futuro è suo"

Il doppio ex Daniel Fonseca ha presentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la sfida di questa sera fra Roma e Juventus: "I bianconeri si giocano tanto, in caso di sconfitta la corsa Champions si farebbe davvero difficile: 7 punti dalla Roma diventerebbero tanti. Un po’ di stanchezza è inevitabile dopo la Champions. Ma all’Olimpico è impossibile rilassarsi e la Juventus vorrà regalarsi un bel risultato per svoltare".

A guidare l'attacco bianconero ci sarà Kenan Yildiz, giocatore che è sempre piaciuto a Fonseca per il modo di essere decisivo in campo: "Yildiz non si discute" ha detto lapidario l'ex calciatore uruguaiano che ha sempre paragonato il giovane talento turco a Francescoli. "Magari Yildiz torna al gol contro la Roma, queste serate sono quelle che esaltano i campioni. Il paragone con Del Piero è pesante, però mi sembra che il turco stia indossando la maglia numero dieci con responsabilità e leggerezza. Il futuro è il suo".

Per quanto riguarda la Roma, sarebbe facile - prosegue - dire che Malen sia l'uomo più decisivo ma l'ex attaccante punta su Wesley: "Non mi sorprende il suo impatto perché l’ho visto tante volte in Brasile quando giocava nel Flamengo. È un top player e con le sue sgasate può bruciare la Juventus. Spalletti dovrà trovare un modo per limitarlo".